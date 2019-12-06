تعرف على رئيس تصميم مجموعة فولكس واجن الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – عينت مجموعة فولكس واجن أمس الخميس كلاوس بيشوف كرئيس جديد للتصميم، والجدير بالذكر ان بيشوف كان يعمل مع الشركة منذ عام 1989، وبداية من 2007، كان مسؤولاً عن تصميم سيارات الركاب في فولكس واجن، وسيبدأ دوره الجديد على قمة قسم التصميم في 1 أبريل 2020.

يذكر أنه في منصبه الجديد سيكون مسؤولاً عن التصميم في مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التابعة لمجموعة فولكس واجن، ولحسن الحظ، فإنه يملك الكثير من الخبرة، حيث كان مسؤولاً عن أقسام التصميم الخارجي والداخلي بالسيارات طوال حياته المهنية.

يحل بيشوف محل مايكل ماير، الذي شغل المنصب منذ استقالة المصمم الشهير والتر ماريا دي سيلفا من منصبه أواخر 2015، وقد ترأس ماير فرق التصميم في كل من مجموعة فولكس واجن، وبورشه، وسوف يركز جهوده الآن مرة آخرى على بورشه، أما دي سيلفا، فمنذ تركه لفولكس واجن، فقد وسع موهبته خارج صناعة السيارات، حيث قام بإطلاق مجموعة أحذية نسائية راقية.

في حين سيحل جوزيف كابان محل بيشوف كرئيس تصميم في علامة فولكس واجن التجارية، والجدير بالذكر أن كابان عمل في العديد من العلامات التجارية لمجموعة فولكس واجن، بداية من أودي وصولاً إلى سكودا وبوجاتي، وفي عام 2017 ابتعد عن فولكس واجن لينضم إلى بي ام دبليو، وسيبدأ كابان دوره الجديد في فولكس واجن في 1 يوليو 2020.