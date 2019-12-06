10 نصائح هامة للقيادة الآمنة في الأجواء الممطرة

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب فصل الشتاء، تتكاثر الأمطار وينتشر الضباب في مختلف أنحاء المملكة، كما تصبح الطرق زلقة بسبب تزايد الأمطار وهو ما يزيد مخاطر حوادث السير، وتعد القيادة الآمنة في هذا الطقس السيئ من أهم الأمور التي يجب أن يكون السائق على دراية بها.



لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة للقيادة الآمنة في هذه الأجواء الممطرة:

1- يجب تشغيل المصابيح النهارية الأمامية ومصابيح الضباب الخلفية في حالة صعوبة الرؤية، وذلك للمساعدة على رؤيتك للطريق بشكل جيد بالإضافة إلى تسهيل رؤية السائقين حولك على الطريق لك لتفادي الحوادث.

2- يجب الحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي والمرايا الجانبية بشكل دائم عند القيادة في ظروف الجو السيئة، وذلك كي تتمكن من الرؤية الجيدة للطريق أثناء القيادة.

3- في حال وجود بخار ماء على الزجاج، قم بغلق الزجاج بالكامل وشغل مكيف السيارة، وهو ما يساعد على سحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة.



4- أثناء القيادة في الضباب، حافظ دائمًا على مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.

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5- يجب عدم الوقوف بجانب الطريق، إلا في الضرورة القصوى، وعند الوقوف قم بتشغيل كامل مصابيح السيارة الأمامية والخلفية والضباب، كما يفضل في حالات الطوارئ إشعال نيران بالقرب من السيارة لتنبيه القادمين من الخلف.

6- يجب مضاعفة مسافة الأمان 3 مرات مع ظروف القيادة في الأمطار، وهي المسافة التي تفصل سيارتك عن السيارة التي أمامك، وقدر الخبراء المسافة الآمنة بمضاعفة نصف قيمة عداد السرعة في ثلاث أضعاف، وكمثال عند القيادة بسرعة 50 كم في الساعة فيجب أن تكون المسافة الآمنة 75 متر تقريباً.

7- عدم تخطي السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، كما يفضل تخفيضها إلى نصف السرعة المقررة، لأن مهما كانت وسائل الأمان لديك مرتفعة فهي تفقد الكثير من قوتها أمام الأمطار الشديدة.



8- يجب الحذر عند استخدام المكابح وعدم الضغط عليها بقوة، لأن الأرض تكون زلقة بفعل الأمطار، وهو ما قد يسبب فقدان السيطرة على السيارة ودورانها.

9- حاول السير في وسط الطريق، لأن أطراف الطرق غالباً ما يكون تصميمها مائل، مما يؤدي إلى تكون تجمعات المياه والوحل.

10- يجب عدم تخطي السيارة التي أمامك، حيث من الأفضل دائماً أن تسير خلف سيارة، لزيادة الأمان مع ترك مسافة الأمان بينكم.