“بالفيديو والصور” مراهق يلحق الضرر بسيارة بي ام دبليو في الوكالة لإجبار والده على شرائها

الخليج ٣٦٥ نت – جميعنا حلم بامتلاك سيارته الأولى بعد اجتيازه لاختبارات القيادة، وفي الصين، أراد شاب يبلغ من العمر 22 عام الحصول على سيارة بي ام دبليو بعد حصوله على رخصته، لذا زار وكيل بي ام دبليو وأظهر اهتماماً بشراء السيدان الزرقاء الفئة الثالثة، لكنه كان ينفذ خطة ماكرة لإجبار والده على شراء السيارة له، حيط أظهرت لقطات المراقبة الشاب وهو يخدش السيدان الجديدة بمفاتيحه، تاركاً خدشاً بارزاً على الجانب الخلفي.

بعد ذلك قال الشاب للموظفين أنه يخطط لشرائها، ولكن هذا لم يمنعهم من الاتصال بالشرطة، وعندما وصل الضباط ادعى أن والده سيدفع ثمن السيارة، واتضح أن والده وعده بشراء سيارة جديدة فاخرة كمكافأة مقابل حصوله على رخصته، ونظراً لأن والده لم يف بوعده، فقد قرر الشاب إلحاق أضرار بشكل متعمد بالسيارة، على أمل أن يجبر ذلك والده على شرائها.

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من جانبه قال تشن جونان، ضابط شرطة محلي أنه تعامل كطفل صغير يطلب هدية من والديه، حيث اعتقد أنه إذا ألحق الضرر بالسيارة فإن والده سيشتريها له، وفي النهاية، جاءت خطته بنتائج عكسية، حيث تقول الصحف المحلية أن الشاب قضى بعض الوقت في السجن بسبب فعلته التخريبية، ومع ذلك، لا نعرف بعد ما إذا كان الأب سيشتري السيارة لابنه أم سيدفع ثمن التلفيات فقط.