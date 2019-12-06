“لوسيد موتورز الأمريكية” تطلق منشأة صناعية كبرى باستثمار سعودي ضخم

الخليج ٣٦٥ نت – تُقيم شركة “لوسيد موتورز” الأمريكية الناشئة لصناعات السيارات الكهربائية، إحدى منشآتها الصناعية الكبرى بولاية أريزونا؛ لتصنيع أولى السيارات الكهربائية للشركة “لوسيد آير” في أواخر عام 2020، وقد اختارت الشركة هذا الموقع بعد بحث شمل 13 ولاية أمريكية و 60 موقع؛ استناداً إلى مناخ الأعمال والبنية التحتية والموقع وسلسلة التوريد في منطقة أريزونا سونورا.

وستوفر هذه المنشأة الجديدة “كاسا غراندي” 4,800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2029، ومن المُقدّر أيضاً أن ينتُج عن ذلك إيرادات تبلغ 32 مليار دولار للمدينة والمقاطعة على مدار 20 عاماً، وذلك بعد حصول الشركة على مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي “صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية” في سبتمبر 2018، وقالت الشركة في ذلك الوقت إنه سيتم استخدامه لتمويل الإطلاق التجاري لسيارة “لوسيد آير”، وسيتم استثمار أكثر من 700 مليون دولار في المصنع بحلول منتصف عام 2020.

وقال “بيتر رولينسون” الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في “لوسيد موتورز”: “نحن فخورون للمضي قدماً في إلتزامنا بتصنيع “لوسيد آير” في مصنع (كاسا غراندي) مع المستثمرين الداعمين، وفريق متميز من المصممين والمهندسين، واستراتيجية منتجات تمتد إلى ما هو أبعد من الجو، نتوقع اليوم أن نكون مجرد بداية لوجود طويل الأمد في هذه المدينة الحيوية”.

يُذكر أن “لوسيد آير” عبارة عن سيارة كهربائية متطورة تم تصميمها وهندستها وتوجيهها للتصنيع بالكامل في أمريكا للشركة الناشئة “لوسيد موتورز” التي تأسست قبل 10 سنوات باسم ومهمة مختلفين، حيث كانت تسمى Atieva وركزت حينها على تكنولوجيا بطارية السيارة الكهربائية حتى عام 2016، ومن ثم غيرت اسمها إلى ما هي عليه الآن وأصبحت تهتم بإنتاج السيارات الكهربائية.