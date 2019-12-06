تعرف على عقوبة استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة

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الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة، مؤكدة أن هذا التصرف مخالفة مرورية تُعرّض صاحبها للعقوبة.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥)”.
وتشمل عقوبة هذه المخالفة المرورية غرامة مالية تتراوح ما بين 1,000 و2,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى حجز السيارة حتى إزالة المخالفة.
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