تعيين اللبناني هادي زبليط أميناً عاماً لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي في بيان صحفي عن تعيينه هادي زبليط أمينًا عامًا لتحالفها لصناعة السيارات بهدف زيادة كفاءة العمل بين الشركات الثلاث.



وأضافت الشركات في البيان المشترك، أن زبليط يشغل حاليا وظيفة نائب رئيس التحالف الأول لتطوير الأعمال، وأنه سيتولى المنصب الجديد بدءًا من الاثنين 9 ديسمبر، وسيعمل على تعظيم مدى مساهمة التحالف في أرباح كل شركة.



يأتي الإعلان عن تعيين هادي زبليط أمينًا عامًا للتحالف في محاولة من رينو ونيسان لإصلاح العلاقات وزيادة أرباح الشركات، بعد التراجع الكبير في الأرباح في ظل الفضيحة التي أصابتهم بسبب المشاكل القضائية التي لاحقت كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان.

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كما قامت نيسان بتعيين فريقا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع بينما من المقرر أن تختار رينو رئيسا تنفيذيا جديدا في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن اللبناني هادي زبليط كان يشغل منصب نائب رئيس التحالف الأول لتطوير الأعمال منذ مارس 2018، حيث ترأس فريقًا مسؤولًا عن الأنشطة المستقبلية والابتكار بما في ذلك تطوير القاعدة التقنية CMF-A للمركبات الصغيرة.

وفي يونيو 2019 شغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لأعمال التحالف المعنيّة بالقيادة الذاتية، وسبق ذلك أن كان المدير العام لشركة رينو ديجيتال من يناير 2017 إلى مارس 2018.