الأمين العام لرابطة المصنعين: صناعة السيارات تواجه تحديات كبيرة

يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، والمتحدث الرسمى لها، إن صناعة السيارات تواجه تحديات كبيرة فى الآونة الأخيرة، مما انعكس سلبيًا على القطاع.

وأضاف، أن ضعف مبيعات السيارات فى السوق المصرية تعد أحد أهم

التحديات التى تواجه الصناعة، خاصة أن مبيعات السيارات بمختلف فئاتها «ملاكي- الأتوبيسات- الشاحنات» لم تتعد 200 ألف مركبة سنويًا بينها نحو 80 ألف سيارة تجميع محلي.

وأشار «سعد» إلى أن مصر بها نحو 13 مصنعًا لتجميع السيارات، والطاقة الإنتاجية لبعض المصانع لا تتعدى 7 آلاف سيارة سنويًا، وهذه الكمية ليست مشجعة على الاستثمار فى صناعة السيارات، لافتًا إلى تصدير السيارات المصنعة محليًا للأسواق المحيطة يواجه صعوبة نظرًا لارتفاع أسعارها، وبالتالى لا يمكنها المنافسة فى الأسواق الخارجية.