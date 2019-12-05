عادل خضر رئيس مجلس إدارة المنصور جروب: نستهدف زيادة حصتنا السوقية فى الفترة القادمة

نظمت شركة المنصور MG للسيارات، مؤتمراً صحفياً، كشفت خلاله رسمياً، عن السيارة الجديدة MG5، التى سوف تطرح لأول مرة فى السوق المصرية، وذلك بحضور كل من المهندس عادل خضر، رئيس مجلس إدارة المنصور جروب، والمهندس أنكوش أرورا المسئول التنفيذى

للعمليات بشركة المنصور للسيارات، ولطفى منصور مدير عام المنصور MG أوتوموتيف، ومحمد الشيخ رئيس قسم المبيعات والتسويق لشركة منصور MG أوتوموتيف، وندى الهمشري، مدير العلامة التجاريةMG، ولفيف من قيادات الشركة، بجانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وقال المهندس عادل خضر، خلال كلمته: «نسعد اليوم بتقديم طراز جديد من سيارات MG، تلك العلامة التجارية البريطانية الشهيرة حول العالم، والتى استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات فى السوق المصرية فى وقت قصير، حيث أصبحت السيارة المفضلة لقطاع واسع من العملاء فى مصر، بما تقدمه من تصميمات عصرية وتقنيات تكنولوجية متقدمة وأداء متميز فى مختلف ظروف

القيادة».

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات «نهدف إلى زيادة حصتنا السوقية فى الفترة القادمة من خلال تقديم العديد من الموديلات المميزة من السيارات، وتمثل العلامة البريطانية MG إضافة مهمة لمجموعة السيارات التى تقدمها المنصور لعملائها فى مصر، حيث أنها تعكس التوازن المثالى ما بين التصميم الرائع والأداء القوى للمحرك والسعر التنافسي».

واستطرد قائلاً: «السيارة الجديدة كلياً MG5 ستمكننا من المنافسة بقوة فى فئة جديدة من السيارات، وهى السيارات السيدان، حيث تعتبر أهم فئة للسيارات فى السوق المصرى الآن، حيث إننا نفخر اليوم بتقديم سيارة سيدان بها كل ما تحلم به الأسرة المصرية من إمكانيات وتقنيات متطورة تجعل من ركوب السيارة تجربة فريدة من نوعها».

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وقال المهندس أنكوش أرورا المسئول التنفيذى

للعمليات بشركة المنصور للسيارات: سعداء بانضمام السيارة الجديدة الرائعة MG5 والتى تتميز بالتوازن ما بين الاستخدام العائلى والشكل والأداء الرياضي. وتتميز السيارة الجديدة MG5 بأكبر مساحة خارجية فى فئتها لكى تتناسب مع احتياجات الأسر المصرية، ولم تغفل الشركة التصميم الرياضى الرائع مما يضفى لمسة من الأناقة على السيارة من الداخل والخارج، هذا بجانب عجلات رياضية مقاس 16 بوصة».

وأضاف أنكوش أرورا: «نحن واثقون من وصول السيارة MG5 لمكانة مميزة فى السوق المصرية فور إطلاقها، حيث أنها تقدم مفهوماً جديدا لأداء ورفاهية السيارات السيدان العائلية فى السوق المصرية بما تقدمه من تقنيات متقدمة ووسائل للأمان تعتبر مختلفة وجديدة على فئة السيارات السيدان فى مصر».

ومن جانبه قال محمد الشيخ، رئيس قسم المبيعات والتسويق لشركة المنصور MG للسيارات: «السيارة MG5 الجديدة تأتى بالعديد من التقنيات المتقدمة بالنسبة لأمن وأمان السائق والركاب بما فى ذلك كاميرا للرؤية بزاوية 360 درجة، و6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات «TPMS»، وحساسات خاصة وفرامل كهربائية للركن. ونظام الثبات الإلكترونى «ESP»، ومثبت للسرعة، مما يوفر تجربة رائعة للقيادة مع أعلى معايير للأمن والأمان».