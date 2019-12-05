الكشف عن أول سيارة طائرة بمراوح علوية وخلفية بــ 9.6جنيه

كشفت إحدى الشركات الهولندية المتخصصة فى صناعة السيارات، بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أول سيارة طائرة فريدة من نوعها فى العالم بمراوح علوية وخلفية قابلة للسحب تجعلها قادرة على الطيران على ارتفاع 12500 قدم (3800 متر).

وأطلقت الشركة على السيارة الجديدة اسم PAL-V، وتعتمد على بنزين السيارات العادي، وتستطيع أن تحلق بسرعة قصوى تبلغ 200 ميل/الساعة (322 كم/الساعة) فى الهواء الطلق، وتتحرك بسرعة 100 ميل/الساعة (160 كم/الساعة) على اليابسة.

وتباع المركبة الهولندية الصنع، الموجودة قيد الإنتاج حاليا، بسعر

599 ألف دولار أى ما يعادل (9.600.000 جنيه) تقريبًا، مع وجود 70 طلبًا مسبقا عليها حتى الآن- ومن المتوقع أن يجرى تسليم الشحنة الأولى عام 2021. وتتمكن السيارة ذات المقعدين من المركبة ذات 3 عجلات والتى تتسع لشخصين إلى الطيران فى غضون 10 دقائق فقط، ويمكن أن تحلق من 0 إلى 60 ميلا/الساعة فى أقل من 8 ثوان.

وصممت المركبة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم، وتتطلب مدرجًا بطول 540 قدمًا (164 مترًا) للإقلاع و100 قدم فقط (30 مترًا) للهبوط.

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وزودت السيارة الطائرة بنظام معالجة مماثل لنظام الدراجات النارية، والذى يعتمد على تحكم السائق الكلي.

وتصر الشركة على أن Pal-V ليست مروحية، حيث يجرى تشغيل الشفرات بواسطة محرك، ولكنها طائرة تدور فيها الشفرات بفضل تدفق الهواء. ومن المقرر إكمال السيارة الطائرة لـ150 ساعة طيران على الأقل، وخضوعها لاختبارات مكثفة للحصول على الشهادات المطلوبة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA).

ويجرى تطوير إصدارات مختلفة من السيارة الطائرة فى جمهورية التشيك وسلوفاكيا واليابان والصين والولايات المتحدة. وسيحتاج المالك المحظوظ إلى رخصة قيادة ورخصة طيار.