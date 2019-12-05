عرض الاسترجاع النقدي من بترومين نيسان على التيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان وكيل نيسان المعتمد في جميع أنحاء المملكة ، واحصل على عرض لا يتكرر.. الآن نيسان ألتيما 2020 بإسترجاع نقدي 4,000 ريال. السيارات المشمولة في العرض: مزايا العرض: صيانة مجانية 30 ألف كم أو سنتين

ضمان ممتد 5 سنوات بدون حد أقصى من الكيلومترات Advertisements

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق *تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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