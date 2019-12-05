شاهد اختبار السلامة الأوروبية لـ 12 سيارة جديدة بينها تيسلا موديل X وبورش تايكان

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت منظمة Euro NCAP عن نتائج اختبارات السلامة لـ 12 موديل جديد، منهم تيسلا موديل X التي حققت تقييم خمس نجوم، مع حماية 98% للركاب البالغين و81% للأطفال، ما يجعلها “منافسة قوية لسيارة العام في فئتها” حسب تصريح المنظمة.
كما مرت بورش تايكان بالاختبارات لتحصل على تقييم خمس نجوم أيضاً، بحماية 85% للبالغين و83% للأطفال، ومن الموديلات الأخرى التي حصلت على خمس نجوم هي سكودا اوكتافيا الجيل الجديد، رينو كابتور، فورد كوجا، اودي Q7، سوبارو فوريستر، وفورد مونديو.
بيجو 2008 الأحدث حصلت على أربع نجوم مع فولكس فاجن شاران وسيات الهامبرا، بينما حصلت جيب رينيجيد على ثلاث نجوم لكون المكابح الأوتوماتيكية خيار إضافي وليس قياسي.
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