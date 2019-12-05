الجميح للسيارات تعلن نتائج الفائزين خلال الحفل الختامي لبرنامج اكتشاف المواهب

بالتعاون مع أكاديمية أجيال الرياضية وأخرى عالمية

“الجميح” ترعى برنامج اكتشاف المواهب في المنطقة الشرقية

الخليج ٣٦٥ نت – دعماً منها للخطوات المتسارعة التي تشهدها المملكة لدعم ورعاية المواهب في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي، أعلنت شركة الجميح للسيارات عن رعايتها لبرنامج اكتشاف المواهب الذي سوف تطلقه أكاديمية أجيال الرياضية في المنطقة الشرقية بالتعاون مع أكاديمية جي ان تي سبورت الإسبانية، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام جميع الشباب الرياضيين من سن 13 – 18 عاماً للحصول على فرصة اختبار موهبتهم تحت أنظار نخبة من المدربين الإسبان المعتمدين في هذا المجال خلال الفترة 4 – 16 نوفمبر 2019م، حيث وفرت رعاية شركة الجميح للبرنامج التسجيل المجاني أمام كافة الراغبين في المشاركة.

وإلى جانب الاختبارات الفنية للاعبين في المنطقة الشرقية سيتم توجيه الدعوة لأفضل المواهب المكتشفة للمشاركة في معسكر تدريبي لمدة 15 يوماً في مدينة فالنسيا الإسبانية، مقر أكاديمية جي ان تي سبورت للخضوع لمزيد من التدريبات والاختبارات الفنية، والتي في نهايتها ستتاح الفرصة أمام من سيتم اختيارهم للبقاء في إسبانيا والحصول على منحة دراسية وتدريبية كاملة.

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وبهذه المناسبة أوضح الشيخ وليد العبدالله الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل بأن رعاية شركة الجميح للسيارات لبرنامج اكتشاف المواهب تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المتنوعة التي تضطلع بها الشركة تجاه المجتمع، والتي تتنوع في العديد من المجالات ومنها المجال الرياضي الذي نتواجد فيه اليوم من خلال رعاية البرنامج بالتعاون مع أكاديمية أجيال الرياضية في المنطقة الشرقية وأكاديمية جي ان تي سبورت الإسبانية، ونتطلع من خلال هذه الرعاية إلى المساهمة في اكتشاف المواهب وصقل موهبتهم حتى تكون خير رافد للكرة السعودية في المنتخبات أو الأندية بإذن الله.

وأشاد الشيخ وليد الجميح بالتجهيزات والاهتمام الملحوظ من أكاديمية أجيال لتنفيذ هذا البرنامج المنسجم مع توجهات المملكة في دعم قطاع الرياضة والشباب وما تقوم به الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم المواهب والاهتمام بهم، كما شاهدنا في برنامج الابتعاث الرياضي مؤخراً.