معرض السيارات السعودي الدولي 2019 ينطلق في جدة الثلاثاء المقبل

الخليج ٣٦٥ نت – تنطلق فعاليات معرض السيارات السعودي الدولي 2019، للسنة الواحدة والاربعون على التوالي في الفترة بين 10 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري برعاية البنك الأهلي التجاري في مركز جدة للمنتديات والفعاليات تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وتشريف صاحب السمو الأميرسعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ويعتبر من أهم الأحدث السنوية للسيارات في السعودية و الذي يشهد هذا العام مشاركة أشهر الأسماء التجارية العالمية من خلال الوكالات المعتمدة محلياً لعرض كل اصدارات السيارات الجديدة لعام 2019 وكشف الغطاء عن بعض أهم الإصدارات الجديدة والحصرية لأول مرة في السوق السعودي.

معرض السيارات السعودي الدولي الذي يقام كل عام منذ 1978 وحتى اليوم بتنظيم من شركة الحارثي للمعارض، سيكون مختلفاً في 2019 حيث سيحتوي على مفاجآت جديدة وعشرات السيارات الجديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة على منصات الفعاليات، بالإضافة إلى تجارب القيادة وفعاليات متنوعة خارج الصالات الرئيسية، ومتعة أكثر للجميع، إضافة إلى أن الدخول مجاني للجميع.

وقد أكّد عدد كبير من مصنعي السيارات من أميركا الشمالية وآسيا مشاركتهم في المعرض، وسيعرض هؤلاء العديد من السيارات الجديدة ، بالإضافة إلى سيارات هجينة وكهربائية، والمقرر طرحها في المعرض للمرة الأولى. ومن هؤلاء العارضين تويوتا، و شفروليت، وإم جي، وهافال، وفورد، وفاو، وشيري، وجي اية سي، وسوزوكي، و كيا الجبر، وهيونداي، ، و شانجان.

كما سيشهد المعرض هذا العام تقديم حلول تمويليه ميسرة يقدمها البنك الأهلي التجاري الراعي الماسي للمعرض وشركة اليسر للتمويل ، وأيضا مشاركات شركات تأمين تقدم خدمات متطورة وميسرة لتأمين المركبات تقدمها كلا من شركة ملاذ للتأمين والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

وأكد هادي الحارث، الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض الجهة المنظمة للمعرض أن جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق النسخة الواحدة والأربعون من المعرض والذى سيُقام خلال الفترة من 10-14 ديسمبر الحالى قد اكتملت، مشيراً إلى أن المعرض سيضيف إضافات جديدة تتيح للجمهور مشاهدة العديد من الفعاليات والأنشطة المخصصة للشباب وعروض حية للسيارات المعدلة وسيارات الدفع الرباعى.

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وأشار إلى أن المعرض الذي يقام على مساحة (10.000) م2 داخلي و (30.000) م2 خارجي، سيوفر لزوار وعشاق السيارات مجموعة واسعة من أحدث موديلات السيارات العائلية، وسيارات النقل الشخصي والتجاري والسيارات صديقة البيئة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا والصين.

وسينطلق معرض السيارات السعودي الدولي 2019 بحضور المهتمين والمتابعين لقطاع السيارات وممثلي وكالات السيارات العالمية المشاركة في الحدث، إضافة إلى كبار الشخصيات وجهات الصحافة والإعلام والجهات الراعية للمعرض، ويستمر يومياً من 4 عصراً إلى 10 مساء في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

ويعد المعرض فرصه مناسبة لسيدات المجتمع لإختيار سيارتهم المستقبلية في ظل التنوع الكبير من الخيارات المتاحة.

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