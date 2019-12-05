“بالفيديو” سباق تسارع بين لاندكروزر وديسكفري واماروك ورانجلر

الخليج ٣٦٥ نت – سباقات الدراج عادة تتم بين سيارات رياضية عالية الأداء ولكن هنا نرى منافسة بين سيارات SUV متخصصة في القيادة الوعرة الممتازة وليس سباقات الدراج على المضامير المرصوفة.

هنا نرى لاندروفر ديسكفري بمحرك ديزل 2.0 لتر بقوة 240 حصان بجوار تويوتا لاندكروزر بمحرك 2.8 لتر بقوة 177 حصان وأربعة سلندر، ثم جيب رانجلر روبيكون بمحرك 2.2 لتر بقوة 200 حصان، وأخيراً فولكس فاجن اماروك بأكبر محرك بين الأربعة، V6 سعة 3.0 لتر بقوة 258 حصان، جميعهم بدفع رباعي.

الآن، أيهما سيفوز بسباق الدراج لربع ميل؟ شاهدوا الفيديو لمعرفة النتائج، ولكن نلاحظ أن السيارة الأقل قوة تبدأ بشكل جيد قبل تراجعها سريعاً عن المركز الأول لصالح السيارة الأكثر قوة بينهم، بينما ديسكفري ذات المحرك الأصغر حافظت على مركز ثاني جيد.

هذا السباق يثبت مجدداً ان سعة المحركات ليست العامل النهائي في تحديد سرعة السيارات بل عوامل أخرى هامة مثل القوة وعزم الدوران والاحتكاك والوزن تلعب أدوار هامة جداً أيضاً.