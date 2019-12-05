هيونداي تستثمر 190 مليار ريال في تطوير تقنيات السيارات المستقبلية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن خطتها الجديدة للأعوام القادمة، والتي تهدف لتحويل الشركة إلى “موفر لحلول التنقل الذكية” بحلول 2025.

هيونداي تهدف للتوسع “خارج عالم السيارات” لتوفير منتجات تنقل حديثة و”مركبات طائرة شخصية” بدون الدخول في تفاصيل.. ولكن نعلم أن السيارات الكهربائية ستكون حجر الأساس لاستراتيجية الشركة، مع رغبتها في بيع 560,000 سيارة كهربائية و110,000 سيارة هيدروجينية سنوياً بحلول 2025.

بحلول 2030، معظم موديلات الشركة في الأسواق العالمية الرئيسية مثل الصين وأمريكا وأوروبا ستكون هجينة أو كهربائية، بينما الأسواق الأخرى مثل الهند والبرازيل والشرق الأوسط ستنتظر حتى 2035.

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جينيسيس، العلامة الفاخرة ضمن مجموعة هيونداي، ستطلق أول موديل كهربائي لها في 2021 قبل توسيع مجالها في 2024.. بينما قسم N عالي الأداء لهيونداي سيدخل العصر الكهربائي أيضاً قريباً.

كما تخطط هيونداي لإطلاق أنظمة قيادة نصف ذاتية من المستويات الثانية والثالثة في جميع موديلاتها بحلول 2025 مع استثمار 51 مليار دولار (191.25 مليار ريال) في جميع مجالات البحث والتطوير على مدار الخمسة أعوام القادمة.