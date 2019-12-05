“بالفيديو” أفضل إعلان سيارة لعام 2019 من مرسيدس بالتعاون مع مغني شهير

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت كل من مرسيدس بنز والمغني الكندي The Weeknd للترويج للكروس أوفر EQC لعام 2020، والمقرر طرحها للبيع في اوائل العام المقبل بسعر يبدأ من 67,900 دولار (255,000 ريال) في الولايات المتحدة، حيث تم دمج الإعلان مع أغنية Blinding Lights الجديدة، والتي تم إصدارها في 29 نوفمبر، حيث يعتبر إعلان EQC هذا مقطعاً موسيقياً بقدر ما هو إعلان تجاري للكروس أوفر الكهربائية بالكامل.

ما يجعل الإعلان أكثر تميزاً، إلى جانب الموسيقى التصويرية، هو حقيقة أن مرسيدس نفسها لم تكتفي بالكشف عن EQC فيه، حيث أبرزوا العديد من الموديلات المميزة، وخلقوا لحظات ديناميكية ذات مغزى مهم أثناء عرض موديلات مختلفة من فترات زمنية مختلفة.

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وبالحديث عن إعلانات السيارات الجيدة، فيمكن أن نقول أن إعلان أودي افانت وجد منافساً على لقب أفضل إعلان سيارات هذا العام، حيث يعتمد كلاهما على الموسيقى التصويرية الديناميكية والعاطفية، ويتميز كلاهما بنماذج أيقونية من الماضي، وعلى عكس إعلان أودي الذي كانت مدته 6 دقائق و40 ثانية، فإن “Blinding Lights” يبلغ مدته دقيقتين و20 ثانية فقط.

يذكر أن EQC أقل سعراً من تيسل موديلا X بحوالي 17,000 دولار (64,000 ريال)، وستكون متاحة بثلاثة إصدارات، وستحصل جميع الإصدارات على حزمة بطارية ليثيوم أيون سعة 80 كيلوواط/س، وتوفر المحركات الكهربائية الأمامية والخلفية قوة إجمالية قدرها 408 حصان و760 نيوتن.متر من عزم الدوران، يمكنها من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في زمن قدره 4.8 ثانية.