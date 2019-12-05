فورد: ارتفاع أسعار السيارات تخطى أعلى مستوى ممكن

الخليج ٣٦٥ نت – بالتأكيد لاحظتم أن أسعار السيارات الجديدة يستمر في الارتفاع، فمنذ أكثر من شهر بقليل، تجاوز متوسط سعر السيارات الجديدة في أمريكا 34,000 دولار (127,500 ريال)، وإذا كنت تعتقد أن شركات السيارات سعيدة بذلك، فإن فورد ليست كذلك، ولديها خطة لمواجهة هذا الأمر، فقد أوضح جيم هاكيت، الرئيس التنفيذي لفورد أن شركته تخطط لتخفيض الأسعار والحفاظ عليها منخفضة، وذلك عن طريق إلغاء توفير الأشياء التي لا يستخدمها العملاء على الإطلاق.

تتضمن هذه الأشياء التي أشار إليها هاكيت مشغلات الأقراص المضغوطة، و فتاحات باب المرآب في سقف السيارة، وهي أشياء لا يستخدمها معظم السائقين، خاصة وأن هواتفهم المحمولة في جيوبهم أو مثبتة على لوحة القيادة تكتسب المزيد من الوظائف، وبفضل أن السيارات أصبحت أكثر اتصالاً، فقد أصبحت الشركات على دراية أكبر بما يتم استخدامه وما لا يتم استخدامه، ويمكنها خفض التكاليف وفقاً لذلك.

ويعد هذا الأمر تغيير مثير للاهتمام في اتجاه أنواع السيارات التي تقدمها الشركة التي تقدم سيارة فورد جي تي، وهي السيارة الأغلى التي تقدمها شركة صناعة السيارات الأمريكية على الإطلاق، بالإضافة إلى بيك اب مثل F-450 ليميتيد التي يمكن أن تكلف حوالي 100 ألف دولار، ومن ناحية أخرى، فإن هذه هي نفس الشركة التي تبيع فيستا التي لا تزال واحدة من أرخص السيارات في السوق، فما رأيكم في استراتيجية الشركة الجديدة؟