جيمس بوند يفحط بسيارة استون مارتن DB5 في إعلان فيلم No Time To Die

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر جيمس بوند في أول إعلان تشويقي لفيلم No Time to Die المنتظر وهو يقود سيارة استون مارتن DB5، ويقوم بالتفحيط وإطلاق النار من رشاشات تخرج من المصابيح الأمامية بها في نفس الوقت، والجدير بالذكر أن من سيلعب دور جيمس بوند هو دانييل كريج، ويبدأ الاعلان التشويقي كما كنا نأمل، مع مطاردة سيارات بين DB5 وسيارات جاكوار وبعض الدراجات النارية.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من السيارات الأخرى التي ظهرت في الفيلم مثل فالهالا وV8 فانتاج وDB5 وDBS، ولكن يبدو أن DB5 هي السيارة المفضلة لدى بوند، وكما هو الحال في جميع قصص جيمس بوند، يبدو أن 007 وقع في فخ، حيث يطارد في النهاية رامي مالك، الشرير الجديد في الفيلم.

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التعليق المصاحب للإعلان التشويقي هو كالتالي: “في No Time to Die، ترك بوند الخدمة النشطة وبدأ يتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن سلامه كان قصير الأمد عندما حضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طالباً المساعدة، حيث تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر صعوبة مما كان متوقعاً، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتقنية جديدة خطيرة”.

يذكر أننا نرى أيضاً ظهور رالف فينيس في دور إم، وكريستوف والتز في دور إرنست ستافرو بلوفيلد، ونومي هاريس في دور مونيبيني، وجيفري رايت في دور لايتر، وسيصدر فيلم No Time to Die في 8 أبريل 2020.