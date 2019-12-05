كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان شرطة دبي.. مدينة تعلن ضم سيارة Cybertruck الجديدة من تسلا (اعرف التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سوف تظهر سيارة "سايبر تراك" الجديدة من تسلا في مدينة سان بوتوسي المكسيكية، وتعد هذه هي المدينة الثانية التي تطلب السيارة الكهربائية الجديدة "سايبر تراك - Cybertruck" من تسلا، بعد ما اعلنت شرطة مدينة دبي عن ضم سيارة "سايبر تراك" إلى اسطولها.

وصف أدريان إسبير كارديناس، عمدة مدينة سان بوتوسي، القرار بأنه "عمل جيد"، لأن صيانة "سايبر تراك" أرخص بكثير من صيانة السيارات العادية، حسبما ذكرت CNET.

سيتم استخدام السيارة الكهربائية للقيام بمجموعة متنوعة من المهام - من القيام بدوريات في الشوارع إلى نقل أنابيب المياه وحاويات القمامة.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمدينة إلغاء طلب في أي وقت - تكلفة حجز واحد 100 دولار فقط.