خصم مميز على خدمات الصيانة وقطع الغيار من كيا الجبر

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الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، واحصل على خصم خاص 20% على خدمات الصيانة و قطع الغيار لموظفي الشركات التالية:
- وزارة التعليم
- وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
- وزارة الصحة
- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
- ارامكو السعودية
- الإتصالات السعودية STC
- موبايلي
- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
- Schlumberger
- الشركة السعودية للكهرباء
- المراعي
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
- هيئة السوق المالية
- سابك
- بنك الإمارات دبي الوطني
- مجموعة د/سليمان الحبيب الطبية
- الهيئة العامة للطيران المدني
- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
- الخطوط السعودية
- المؤسسة العامة للري
- الحكير لأزياء التجزئة
- أمانة الإحساء
- وكالة الأنباء السعودية
* لتفعيل الخصم أرسل صورة البطاقة الشخصية واستمارة السيارة وبطاقة العمل على رقم الواتس التالي:
0580937564
صورة العرض:
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