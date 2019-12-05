الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر للسيارات، واحصل على خصم خاص 20% على خدمات الصيانة و قطع الغيار لموظفي الشركات التالية: وزارة التعليم

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

وزارة الصحة

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

ارامكو السعودية

الإتصالات السعودية STC

موبايلي

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

Schlumberger

الشركة السعودية للكهرباء

المراعي

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

هيئة السوق المالية

سابك

بنك الإمارات دبي الوطني

مجموعة د/سليمان الحبيب الطبية

الهيئة العامة للطيران المدني

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

الخطوط السعودية

المؤسسة العامة للري

الحكير لأزياء التجزئة

أمانة الإحساء

وكالة الأنباء السعودية * لتفعيل الخصم أرسل صورة البطاقة الشخصية واستمارة السيارة وبطاقة العمل على رقم الواتس التالي: 0580937564 صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خصم مميز على خدمات الصيانة وقطع الغيار من كيا الجبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.