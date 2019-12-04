تعرف على متوسط امتلاك الأسر للسيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الهيئة العامة للإحصاء أمس، الإحصاءات النهائية الخاصة بمسح البيئة المنزلي لعام 2019 الذي يوّضح متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر، وعدد مرّات تغيير زيت وإطارات السيارات سنوياً على مستوى المملكة. حيث بلغت نتائج مسح البيئة المنزلي، كالتالي: متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر: نحو 1.38% سيارة.

متوسط عدد مرّات تغيير زيت السيارات سنوياً: 8.85%.

متوسط عدد مرّات تغيير إطارات السيارات سنوياً: 3.12%.

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