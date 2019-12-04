هيونداي لافيستا الكهربائية تنطلق رسمياً في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن لافيستا الكهربائية الجديدة في الصين تمهيداً لطرحها في بداية 2020.. وتأتي بتصميم خارجي تصفه هيونداي بـ “الرياضي الحسي”، مع إزالة شبكة التهوية من المقدمة وبعض الاختلافات الأخرى عن الموديل القياسي.

النتيجة قد تبدو هادئة بعض الشيء، مع شعار هيونداي البارز والمحاط بزخرفات كرومية ومصابيح أمامية LED، وفي الوراء نرى مصد خلفي ايروديناميكي مع التخلي عن أنابيب العادم المزدوجة لعدم الحاجة إليها الآن.

Advertisements

بالانتقال للداخلية نرى مقود مسطح من الأسفل وشاشة عرض رقمية 7 إنش للوحة العدادات وشاشة أخرى 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بنظام ملاحة مخصص للسيارة الكهربائية لتنبيهها على محطات الشحن القريبة، مع شاحن لاسلكي للجوال ونظام تعرف على الصوت وسقف شمسي بانورامي ونوافذ كهربائية والمزيد.

وتأتي هيونداي لافيستا الكهربائية بعدد من أنظمة مساعدة السائق المتطورة، مثل نظام تفادي الاصطدام من النقطة العمياء والتحذير المبكر من الاصطدام وست وسائد هوائية، وتعتمد السيارة على بطارية 56.5 كيلوواط\س وموتور كهربائي بقوة 201 حصان وعزم دوران 310 نيوتن.متر، ما يسمح لها بالقيادة 490 كيلومتر لكل شحنة.