هيونداي سوناتا N لاين للأداء العالي قادمة بقوة 290 حصان

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الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي سوناتا 2020 تمثل انتقالة كبيرة عن الموديل السابق بفضل التصميم الخارجي الديناميكي والمنصة الجديدة، والآن نعلم أن سوناتا ستحصل على نسخة أداء في المستقبل، تحديدا N Line، ولكن لا تتوقعوا طرح نسخة N فائقة الأداء قريباً.
هيونداي أكدت على تطوير سوناتا N Line وأن فريق التطوير قرر إلغاء احتمالية سيارة N صافية من حساباتهم تماماً، والفارق بين الاثنين في الأداء عادة كبير .. ومن المتوقع طرح N Line الجديدة في الخريف القادم مع الكشف عن بعض المواصفات.
سوناتا N Line ستعتمد على محرك تيربو 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 290 حصان وعزم دوران 420 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج بثمان سرعات، كما ستحصل السيارة على نظام عادم رباعي وجنوط 19 إنش، ولكن لن تحصل على نظام دفع رباعي مع استمرارها بالدفع الأمامي.
من الواضح أن هيونداي جادة في سعيها لتوسيع مجال سيارات N Line عالية الأداء والترويج لها، وليس من المستبعد أن تعمل الشركة على موديل N فائق الأداء في المستقبل، ربما بمحرك وسطي إذا صحت الإشاعات.. لننتظر ونرى.
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