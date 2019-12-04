مفتاح بوجاتي شيرون مرصع بالجواهر تتخطى تكلفته 2 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – هل من المنطقي أن يكلف مفتاح أكثر من سعر بعض السيارات الخارقة؟.. هذا ما نراه مع مفتاح لبوجاتي شيرون بسعر نصف مليون يورو!! (2.07 مليون ريال).

المفتاح المرصع بالجواهر هو من إنتاج شركة Awain الإماراتية، تحديداً نسخة “فانتوم” الأكثر فخامة، ولتبرير السعر الجنوني للمفتاح، وضعت الشركة 34.5 قيراط ماس و175 جرام ذهب وعدد آخر من الأحجار الثمينة، بينما الجزء الوسطي جلدي.

الشركة تقدم مفتاح آخر أرخص بسعر 54,320 دولار (فقط)، ما يعادل 202,000 ريال، مزود بـ 175 جرام ذهب مع اكتفائه بـ 3.6 قيراط ماس.

وفي الفيديو المرفق ترون تجربة للمفتاح، ومن ناحية الوظيفة فهو لا يختلف عن أي مفتاح آخر، بخلاف كونه أنيق الشكل.