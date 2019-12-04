رئيس نيسان الجديد ينتقد إدارة كارلوس غصن للشركة!

الخليج ٣٦٥ نت – تعهد رئيس نيسان الجديد، ماكوتو اوتشيدا، باستعادة ثقة المستهلكين والاستعانة بالتحالف الثلاثي الحالي مع رينو وميتسوبيشي لإعادة إحياء حظوظ الشركة وفتح صفحة جديدة. ماكوتو اوتشيدا اعترف أن الشركة “اقترفت أخطاء في أسلوب تعاملها الداخلي”، وأن نيسان تواجه بيئة مالية “صعبة”، مؤكدا على ثلاث كلمات توجهه: “الاحترام والشفافية والثقة”. وتواجه نيسان صعوبات حقيقية مع تراجع الطلب بقوة في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، وتسجيل الشركة لأسوأ انخفاض في المبيعات منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة. كما انتقد اوتشيدا سياسة الأهداف غير الواقعية والتي أسسها كارلوس غصن، حيث يؤمن أن هذا التوجه أدى لتراجع أداء الشركة وتخبطها، مؤكداً على أهمية وضع أهداف واقعية يمكن تحقيقها.. وقد أعلنت نيسان عن خطط لتسريح 12,500 موظف حول العالم وخفض السعة الإنتاجية السنوية بـ 10% كجزء من استراتيجية إنعاش الأرباح والمبيعات.

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