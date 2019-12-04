- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج ٣٦٥ نت – تطبق بريطانيا على مواطنيها قوانين مرورية صارم للغاية، وتعمل على إضافة مواد جديدة إليها بشكل مستمر تضم عقوبات مختلفة، وذلك لمواجهة المخالفات المرورية الخطيرة مثل قطع الإشارات وزيادة حد السرعة، لكنها قامت مؤخراً باستحداث غرامة مالية مشددة على مخالفة غريبة!
حيث فرضت غرامة مالية باهظة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني (أي 24,550 ريال) في حال تشغيل الموسيقى أو الغناء بصوت مرتفع أثناء القيادة على الطرق.
ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن المرور فرض هذه الغرامة الباهظة لأن السائقين الذين يقومون بالاستماع إلى الموسيقى أو الغناء بصوت عالٍ أو الرقص على المقعد أثناء قيادة السيارة من الأمور الخطيرة التي تشتت الانتباه عن الطريق والقيادة بأمان.
وأضافت الصحيفة أنه في حال عثور السلطات على أي دليل يثبت قيام السائقين بالغناء أو الرقص أثناء القيادة، مثل نشر مقاطع فيديو لهذه الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، أو شهادة ضابط شرطة، فإنه قد يتعرض للمحاكمة بتهمة القيادة الخطيرة وربما ينتهي الأمر بدفع هذه الغرامة الباهظة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة تقارب 25 ألف ريال عند الغناء أثناء قيادة السيارة في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.