غرامة تقارب 25 ألف ريال عند الغناء أثناء قيادة السيارة في بريطانيا

الخليج ٣٦٥ نت – تطبق بريطانيا على مواطنيها قوانين مرورية صارم للغاية، وتعمل على إضافة مواد جديدة إليها بشكل مستمر تضم عقوبات مختلفة، وذلك لمواجهة المخالفات المرورية الخطيرة مثل قطع الإشارات وزيادة حد السرعة، لكنها قامت مؤخراً باستحداث غرامة مالية مشددة على مخالفة غريبة!



حيث فرضت غرامة مالية باهظة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني (أي 24,550 ريال) في حال تشغيل الموسيقى أو الغناء بصوت مرتفع أثناء القيادة على الطرق.



ووفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن المرور فرض هذه الغرامة الباهظة لأن السائقين الذين يقومون بالاستماع إلى الموسيقى أو الغناء بصوت عالٍ أو الرقص على المقعد أثناء قيادة السيارة من الأمور الخطيرة التي تشتت الانتباه عن الطريق والقيادة بأمان.



وأضافت الصحيفة أنه في حال عثور السلطات على أي دليل يثبت قيام السائقين بالغناء أو الرقص أثناء القيادة، مثل نشر مقاطع فيديو لهذه الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، أو شهادة ضابط شرطة، فإنه قد يتعرض للمحاكمة بتهمة القيادة الخطيرة وربما ينتهي الأمر بدفع هذه الغرامة الباهظة.