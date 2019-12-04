تيسلا تريد مسح زجاج سياراتها بالليزر!

الخليج ٣٦٥ نت – تعد مساحات الزجاج الأمامية من أقدم التقنيات في السيارات، حيث لم نرى أي تطور أو تغيير لها عبر أكثر من 100 عام، لكن يبدوا أن هذه التقنية القديمة في طريقها للزوال، حيث طور علماء تيسلا تقنية جديدة تعتمد على الليزر لإزالة الأوساخ والأتربة من الزجاج الأمامي للسيارة.

وحصلت تيسلا بالفعل على براءة الاختراع لهذه التقنية الجديدة البديلة لمساحات الزجاج التقليدية، وتم تسميتها باسم “التنظيف بالليزر النبضي للحطام المتراكم على المواد الزجاجية في المركبات “.

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ويعتمد عمل التقنية الجديدة على تحديد المكان الذي يحتاج للتنظيف على الزجاج الأمامي سواء كان أتربة وأوساخ أو غير ذلك، ومن ثم يتم إطلاق أشعة الليزر عليه لتدمير أو حرق أي شيء غير مطلوب فوق الزجاج.

لكن من غير الواضح طريقة عمل الليزر في إزالة البلل على الزجاج أثناء الأمطار وما إلى ذلك، وربما لن يكون هذا النظام بديلاً للمساحات العادية بل مجرد مساعد لها!

يُذكر أن تيسلا ترغب في تطبيق هذه التقنية الجديدة أيضاً خارج السيارات، حيث يمكن تكييفها لإزالة الحطام والأوساخ من الألواح الشمسية لأسطح المنازل، بدلاً من القيام بالتسلق إليها لتنظيفها.