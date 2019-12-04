“بالصور” تحويل فورد توروس قديمة إلى شفروليه كمارو

الخليج ٣٦٥ نت – يعد تعديل السيارات من الهوايات التي يعشقها كثير من قائدي السيارات، واليوم سنقدم لكم إحدي التعديلات الجنونية على السيارات، والتي حولت فورد توروس قديمة إلى نسخة من سيارة العضلات الأمريكية شفروليه كمارو!



وتبدأ قصة تحويل سيارة فورد توروس موديل 1991 والتي كانت لونها الأساسي أزرق فاتح، حين امتلكها مواطن أمريكي في شهر نوفمبر من عام 2001 مقابل 500 دولار أمريكي (أي 1,875 ريال سعودي).



وقرر مالك السيارة التوروس الانتقال للعيش في مدينة لاس فيغاس الأمريكية خلال عام 2009، وقام بترك سيارته القديمة مع والديه، وأخذ معه إلى لاس فيغاس سيارته الجديدة شفروليه كمارو SS/RS موديل 2010.

Advertisements



بعد عدة سنوات لم يستطع التعايش مع سيارة واحدة، وهو ما جعله استدعاء سيارته الفورد القديمة لاستخدامها في لاس فيغاس، حينها قام بتحويل الفورد القديمة إلى نسخة من سيارة كمارو مطلية بلون أحمر لامع مع لمسات سوداء، لكن لم يتم الكشف عن وجود إجراء تغييرات ميكانيكية في السيارة أم لا.