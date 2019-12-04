“بالصور” أهم المميزات العملية في كيا كادينزا 2021 للأسرة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن كادينزا 2021 المحدّثة “فيس ليفت”، والمسماة K7 في كوريا الجنوبية مؤخراً، لتحصل على تغييرات واسعة مختلفة، ومع اقتراب وصولها إلى المملكة لدى وكالة كيا الجبر، دعونا نلقي نظرة على أهم مميزاتها العملية بالنسبة للأسر.

1) حازت على رضا ملاكها

تفوقت سيارة كيا كادينزا على رواد صناعة السيارات في فئة السيدان الكبيرة الكاملة مؤخراً حسب مؤسسة أوتو باسيفيك التي تشير لكونها تتجاوز توقعات العملاء والملاك فيما يمكنهم الحصول عليه مع كادينزا عبر خاماتها عالية الجودة وتقنياتها المتقدمة التي تسمح لكافة أفراد العائلة بالتمتع بمستوى عالي من الرحابة والترفيه.

2) ذات تصميم جذاب

تتمتع كيا كادينزا 2021 بتصميم أنيق متجه للخلف ذو مصابيح LED ومصد أمامي بارز يجعل لأي عائلة حضور خاص ومميز بأي مكان مع لمسة هيبة ووقار لا غنى عنها في أي محفل.

3) مقصورة راقية

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أما عن المقصورة، فحدث ولا حرج عن الرقي والتميز بالكسوة الجلدية للمقاعد واللمسات والزخارف الخشبية في كافة أرجاء المقصورة لمزيد من الشعور العام بالرفاهية.

4) شاشات متقدمة

إضافة إلى وجود شاشة عدادات رقمية كاملة للسائق، بجانب شاشة نظام ترفيه معلوماتي 12.3 إنش تتحكم في أغلب أنظمة السيارة بشكل سلس.

5) أنظمة تبريد وتدفئة للركاب

هذا وفي الأجواء الباردة أو الحارة، ستكون المقاعد المزودة بأنظمة التدفئة والتبريد هي أفضل صديق لسرعتها على تحسين درجة الحرارة العامة.