عبر جناحها في معرض جدة الدولي للسيارات 2019

“كيا الجبر” تكشف الستار عن أربع سيارات جديدة في معرض جدة الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – كعادتها في كل عام تطل شركة الجبر التجارية للسيارات “وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة” بشكل متألق عبر جناحها في معرض جدة الدولي للسيارات الذي سوف ينطلق خلال الفترة 10 – 14 ديسمبر 2019م، والذي سوف يشهد إزاحة الستار لأول مرة في المملكة عن أربع سيارات جديدة موديل 2020 وهي: K5 والسيلتوس والكاينزا والسول، والتي أبدع المصممون في شركة كيا موتورز في تقديمها بشكل جذاب وقوة في الأداء.

وتتميز سيارة كيا “K5” الجديدة بطابع رياضي عصري وجريء، كما تتميز واجهتها بالتطوير الجديد لواجهة السيارة على هيئة “أنف النمر” التي تتميز بها سيارات كيا، والمتمثلة في تصميم واسع ثلاثي الأبعاد يدمج كلاً من الشبك والمصابيح الأمامية بشكل عضوي أكثر مقارنة بالموديلات السابقة من سيارة كيا “K5″، كما تم تصميم نسيج الشبك الأمامي على هيئة جلد سمك القرش الذي يتمتع بشكل رياضي وقوي، حيث تم تشكيل الشبك من مصفوفة من العناصر المتشابكة لإضفاء مظهر أنيق وديناميكي على سيارة كيا “K5″، إضافة إلى أن المصابيح الأمامية الجديدة في “K5” تتميز بوجود مصابيح نهارية مدهشة تخطف الأبصار.

فيما تعد كيا سيلتوس سيارة رياضية متعددة الأغراض، وتعتبر مثالية لمحترفي القيادة داخل المدينة، ولكن سكان المدن يحبون في بعض الأحيان أن يسلكوا الطرق التي لا يسلكها الناس عادة لصعوبتها وهذا ما يدور حوله مفهوم “التغلب على الطرق الوعرة Trail Attack.

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وتظهر سيارة كيا كادينزا موديل 2020 الفيس لفت بمصابيح أمامية، حيث حصلت على تصميم جديد أنيق مسحوب للخلف مع مصابيح LED نهارية جديدة، وجعل المصد الأمامي أكثر بروزاً في الأسفل وإضافة زخرفات كرومية بعرض السيارة بأكملها، وشمل التطوير المصابيح الخلفية الجديدة التي تلتقي مع غطاء صندوق الأمتعة بفضل عمود أحمر يصل بينهما، مع إضافة عمود كرومي بعرض السيارة على المصد الخلفي وحول أنابيب العادم، وفي داخل السيارة توجد لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة جديدة أعرض بكثير حجمها 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.

ويأتي الموديل الجديد من سيارة كيا سول الجديدة كلياً بأسلوب لا مثيل له وأداء مفعم بالحيوية وتقنية مثيرة وسيارة عملية في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تطوير هذه السيارة شبه المدمجة الشهيرة لتصبح أكثر موديلات سيارة سول تقدماً وابتكاراً حتى الآن. حيث تقدم سيارة كيا سول 2020 تقنية رائعة، تشمل كلاً من نظام أندرويد أوتو “Android Auto” القياسي وآبل كار بلاي (Apple CarPlay) ومجموعة من الخيارات المتاحة؛ بما فيها نظام البلوتوث، والاتصال المتعدد، وإضاءة داخلية مهدئة للمزاج، وشاشة تعمل باللمس ملونة عالية الدقة مقاس 10.25 بوصة، مع وظيفة تقسيم الشاشة وسماعات هارمان/كاردون بقوة 640 واط، ونظام للصوت بضعف القوة مقارنة بالجيل السابق من سيارات سول.

ولن تقف مشاركة شركة الجبر للسيارات في المعرض عند هذا الحد، بل سوف تكون هناك تجارب قيادة حية للسيارات الجديدة في ميدان التجارب بالمعرض طيلة أيام إقامته، تحت إشراف فريق متخصص من الشركة سوف يقدم المساعدة المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المشاركون في التجارب عن السيارات الجديدة.

من جهته، رحب المدير التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية للسيارات الأستاذ وائل بغدادي بكافة الزوار في جناح كيا الجبر في معرض جدة الدولي 2019, مؤكداً بأن كافة المسؤولين في جناح الشركة سوف يكونون سعداء باستقبال أسئلة الزوار والإجابة عليها ومعرفة مقترحاتهم وتطلعاتهم حول سيارات كيا التي تعد من السيارات الرائجة في السوق السعودي بسبب قوتها وتصاميمها الجذابة، وما تقدمه شركة الجبر من خدمات مميزة للعملاء ما بعد البيع، كما وجه الدعوة للزوار للقيام بتجربة السيارات الجديدة في ميدان التجارب الملحق بالمعرض للتعرف على جودة الأداء والمواصفات العالية التي تتمتع بها سيارات كيا موتوزر.