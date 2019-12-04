الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تسلا تبتكر مساحات زجاج ليزرية للسيارات

ابتكرت شركة تسلا للسيارات نوعا جديدا من مسّاحات الزجاج لإبعاد قطرات المطر عن مجال الرؤية، حيث طورت نظامًا ليزريًا لتنظيف الألواح الزجاجية والشمسية.

ولم تعلن تسلا عن نيتها في استخدام هذه الماسحات لأغراض تجارية وفقًا لموقع "إليكتريك"، إلا أن الفكرة تقودنا إلى مستقبل جديد لماسحات السيارات.

تصف براءة الاختراع التي تحصلت عليها تسلا ليزرًا مثبتًا مكان تركيب ماسحات الزجاج الاعتيادية لاستهداف الأتربة وتنظيف اللوح الزجاجي أو اللوح الشمسي.

ويعد تنظيف الألواح الشمسية منطقيًا أكثر، فالألواح المثبتة على أسطح المنازل لا تستطيع توليد الطاقة الكهربائية إذا كانت مغطاةً بالأوراق والغصون والغبار. ما يجعل تنظيفها على يد البشر محفوفًا بالمخاطر.