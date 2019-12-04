مجموعة " ليجو" تعيد إحياء السيارة نيسان GT-R NISMO عن طريق المكعبات

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة نيسان، ومجموعة ليجو لألعاب المكعبات، عن نموذج لسيارة نيسان اليابانية الرائعة GT-R NISMO، في أول شراكة ما بين مجموعة ليجو العالمية الشهيرة للألعاب، مع شركة يابانية في مجال السيارات.
وتأتي هذه الشراكة احتفالا بالذكرى الخمسين لإطلاق مجموعة سيارات نيسان GT-R. وتلعب السيارات دوراً رئيسياً في الآلاف من ألعاب "ليجو" حيث احتلت مكانة خاصة في أذهانوقلوب الملايين من الأطفال حول العالم .
وتعتبر نيسان هي الشركة اليابانية الأولى في مجال السيارات التي تدخل في شراكة مع مجموعة ليجو العالمية، حيث تعطي ألعاب ليجو الفرصة لعملاء نيسان حول العالم ممارسة أحد أحب هواياتهم وهي صنع السيارات من خلال مكعبات ليجو.
ويشجع هذا الموديل الجديد من السيارة نيسان الأطفال على تعلم المزيد حول هندسة السيارات وكيفية صنع الأشياء الحقيقية، بالإضافة إلى تقديم موديل رائع ممتع في تجميعه واللعب به.
كما قام المهندسون عبر العقود بتحسين وتطوير التصميم والأداء للسيارات نيسان، يقوم الأطفال ببناء السيارات و فكها وإعادة بنائها مما ينمي لديهم مهارات الابتكار .
وسيتم طرح ليجو السيارة نيسان GT-R NISMO في يناير 2020، ويتكون موديل نيسان GT-R NISMO من 298 قطعة من ليجو، مما يبرز كل تفاصيل السيارة من خلال المكعبات.
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