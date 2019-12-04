"أوتو جميل" تنظم حلقة نقاشية حول أنشطتها الحالية وتطلعات 2020

كتب: باسل الحلواني

نظمت مجموعة شركات عبد اللطيف جميل مصر، دائرة حوار ألقت الضوء خلالها على أنشطتها الحالية والمستقبلية، وعلى أهم تحديات العام الحالى، وتطلعات الشركة للعام 2020، وذلك بحضور نخبة من رجال الصحافة والإعلام، وقيادات من مجموعة شركات عبد اللطيف جميل فى مصر، وعلى رأسهم طارق عبد اللطيف، المدير الأقليمى للمجموعة، وعلى حسن، مدير عام قطاع أوتو ستور، ودينا كمال، مدير قطاع العلاقات العامة والاتصالات للمجموعة، وريهام حسانين، نائب مدير عام قطاع النقل الثقيل، وعمر شيبة، مساعد مدير العلامة التجارية فورد، ونهلة حسنى، مشرف تسويق فورد.

وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة من طارق عبد اللطيف، تحدث خلالها عن مجموعة عبد اللطيف جميل الدولية، وعن قطاعات الأعمال التى تمثلها وهى كيانات مستقلة لها وجود في 30 دولة عبر 5 قارات كقطاع النقل (سيارات الركاب والمركبات التجارية والمعدات واللوجستيات)، وقطاع الهندسة والصناعة، والخدمات المالية، وقطاع الأراضي والمشاريع العقارية، وقطاع الإعلان والوسائل الإعلانية.

وتطرق إلى تاريخ تأسيس مجموعة شركات عبد اللطيف جميل فى مصر والتى بدأت بالشركة العالمية المتحدة للتجارة عام 1999 والتى أصبحت المباشر لاحقا والمتخصصة فى تمويل وتقسيط السيارات، وبعد ذلك حصول المجموعة على توكيل دايهاتسو اليابانى فى عام 2006 وحتى اليوم وتلاها توكيل هينو للشاحنات اليابانية عام 2008 إلى أن استحوذت على توكيل فورد فى العام 2014 كما حصلت على توكيل فورد للشاحنات الثقيلة عام 2016.

وأشار إلى سلسلة معارض أوتو ستور المتخصصة فى بيع وشراء واستبدال السيارات المستعمله، مضيفاً أن عام 2020 سيشهد تحول جذرى فى نشاطها.

و على صعيد مجالات البنية التحتية قال إن هناك العديد من الأنشطة فى مجال الطاقة المتجددة والتى خاضتها المجموعة مؤخرا من خلال شركة شمس والتابعة لشركة FRV الأسبانية المملوكة للمجموعة، والتى تعتبر من أكبر 5 شركات فى مجال الطاقة المتجددة حول العالم.

وصرح بأن أخر المشروعات التى قامت بها المجموعة مؤخرا بالتعاون مع مجموعة مصرية كبرى، كان فى مجال تحلية المياه فى مصر ضمن صعود هذا النشاط فى المجموعة منذ عامين، علاوة على مجال خدمة المجتمع، متمثلة في سلسلة باب رزق جميل والتى تعمل فى كل الدول التى تتواجد بها المجموعة ولها عدة فروع فى مصر.

وتحدث "عبداللطيف"، عن تحديات عام 2019 والظروف والاوضاع الاستثنائية التى مرت بها البلاد خلال الاعوام الماضية، والتغيير الايجابى منذ العام الماضى ومطلع العام الجارى حيث أصبحت البلاد تشهد استقراراً سياسياً وتطوير سريع للبنية الإقتصادية وكذلك استقرار العملة والانخفاض التدريجى فى تكلفة التمويل

وكذلك انتعاشة حقيقية خاصة فى ظل طرح العديد من القوانين التى نظمت حركة السوق وحدت من العشوائية كقوانين حملية المستهلك والاستثمار والتمويل وغيرها، مما سيكون له الاثر الايجابى على استقرار المناخ الاقتصادى إلا أنه فى نفس الفترة كان لهذا التطور آثاره الجانبية التى أدت الى تراجع القوة الشرائية.

كما أضاف قائلا: "شهد هذا العام العديد من التحديات وتراجع فى سوق السيارات المصرية، بدءًا من تطبيق اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، مرورا بحملات المقاطعة والتى شابها الكثير من اللغط والمعلومات التى تبدو كحقائق بينما تم توظيفها فى غير محلها علاوة على التغيرات الكثيرة والمفاجأة فى قوانين واجراءات التخليص الجمركى فيما يخص السيارات ذات الدفع الرباعى وكذلك القوانين المنظمة لتخليص السيارات المجهزة بأجهزة تحديد المواقع (GPS) مما انعكس على توافر السيارات ونشاطها فى الاسواق، وشهد السوق ايضا تغييرات عنيفة فى خريطة التوكيلات لهذا العام".

وأوضح:"مما سبق، فسوق السيارات فى مصر فى 2019 يسير بالقليل من التخطيط والكثير من التجربة والخطأ وإدارة اليوم بيومه وترتب عليه حرب أسعار وبدأت بعض الشركات والتى ليس لها ملاءة قوية تترنح من الضغوط ، علاوة على أن العميل غير مقبل بجدية على الشراء بسبب الظروف الاقتصادية تارة وبسبب ما ينصحه به البعض من الانتظار تارة أخرى".

وعلى صعيد نشاط المجموعة فى مصر واصل عبد اللطيف قائلا: لقد مرت المجموعه فى الآونة الاخيرة بعدة تحديات وباوقات استثنائية واستهل حديثه، بقرار شركة دايهاتسو اليابانية بوقف تصدير سياراتها إلى منطقة الشرق الأوسط ومصر، نظراً لتوقف إنتاج السيارات المزودة بعجلة القيادة جهة اليسار، مضيفاً أن شركة "أوتو جميل"، مازالت حتى الآن وكيلاً لدايهاتسو في مصر، وملتزمة بتوفير جميع قطع الغيار والصيانة لمدة عشر سنوات من تسليم أخر سيارة دايهاتسو بالسوق المصرية.

وأشار أيضا إلى قرار تعليق شركة "فورد" الأم لتوريد "فورد فوكاس" للشرق الأوسط بأكمله، ومن بينها مصر، لأمور تتعلق بتغييرات هيكلية داخل الشركة، ما أثر بشكل كبير على مبيعات "أوتو جميل" في مصر فى 2019.

وأكمل: فى المقابل فقد قدمت شركة فورد موعد نزول فورد ترانزيت ميكروباص للسوق المصرية عاماً عن موعده الأصلى،

وهى السيارة الرائدة فى هذا القطاع على مستوى الدول الأوروبية وتوقع أن تكون اللاعب الأنجح فى فئتها فى العام 2020، لما تتحلى به من مواصفات وأسعار تنافسية قوية بالمقارنة مع مثيلتها بالسوق المصرى. وخاصة ان سوق سيارات الميكروباص فى توسع وتزايد مستمر، ومن واقع هذه التحديات قامت الشركة بتغييرات كبيرة فى خطة العام 2019، وحاولت إدارة الدفة باسرع وقت ممكن لتتواكب مع احداث السوق.

وعن خطة واستراتيجية شركة أوتو جميل فى العام المقبل، أعلن أن الشركة ستتوسع فى محفظه فورد في السوق المصري، مضيفاً :« أن نقطة الارتكاز لخططنا والتى تدور حولها استراتيجيتنا هى عميل فورد، فسيشهد العام المقبل طرح عدة طرازات جديدة من خطوط انتاج سيارات فورد للوصول لشريحة اكبر من العملاءاذ سيتم طرح فورد كوجا و فورد فوكاس فى ثوبهما الجديد كليا فى السوق المصرى وذلك فى النصف الثانى من العام المقبل ».

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وأشار إلى ان هناك طرازات مازلات تحت التقييم الفنى وفى انتظار الموافقات النهائية لاعتمادها فى السوق المصرى وسيتم الافصاح عنها لاحقا.

وفيما يخص نشاط التمويل، كشف المدير الإقليمي للمجموعة، عن إعادة هيكلة «شركة المباشر»، بشكل يتواكب مع حزمة القوانين الجديدة المحددة لآليات نشاط التمويل والتقسيط وخضوع جميع الشركات تحت مظلة الرقابة المالية.

وعقب ذلك تحدث على حسن، مدير عام قطاع أوتوستور، وأعلن عن إعادة تدشين قسم «أوتو ستور» فى ثوبه الجديد لينافس بقوة فى سوق السيارات بشكل متميز وموسع تحت شعار «جديد ومستعمل تحت سقف واحد»، ليشمل أنشطة بيع وشراء واستبدال من كل الماركات التجارية، علاوة على تقديم خدمات غير مسبوقة للعميل المصرى فيما يخص التأمين والتقسيط لكل السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء مؤكدا على ان نشاط أوتو ستور الجديد سيمثل طفرة فى سوق السيارت.

وعلى صعيد قطاع النقل الثقيل صرحت المهندسة ريهام حسانين: "فى الفترة القادمة نحن بصدد تطوير حلول جديدة لعملاء النقل والتى تغيرت طريقة استهلاكهم وتشغيلهم للشاحنات مع التطور الكبير التى شهدته أعمال البنية التحتية فى مصر ومنذ مشروع قناة السويس وحتى اليوم".

وعن الرؤية المستقبلية الجديدة فى طرح السيارات الكهربائية فى السوق المصرى صرح طارق عبد اللطيف بأن صناعة السيارات الكهربائية هي المستقبل بلا جدال، مؤكداً أن شركة المباشر لها السبق فى توفير وتقسيط أولى السيارات الكهربائية فى مصر.

وأكمل: السيارات الكهربائية مزودة بنفس المواصفات التي يرغبها العملاء، من حيث الإمكانيات و الاداء المتميز وتجهيزات السلامة والامان والشكل الجذاب، الا ان اننا ينقصنا فى مصر البنية التحتية لمحطات الشحن ، التى لم يتم اعتماد ترخيصها بعد وكذلك اعادة النظر فى القوانين المنظمة والمبنية على السعة اللترية للمحركات وهو ما لا يناسب السيارات الكهربائية.

واختتم قائلاً: "سيظل عملاؤنا على قمة أولويتنا حتى فى أصعب الظروف وسنسعى جاهدين للارتقاء بالخدمات التى نقدمها لهم لنحظى بثقتهم، كما أكد أن المجموعة لم ولن تكون طرفاً في أي ممارسات احتكارية، أو تلاعباً بالأسعار، مهما كلفها الأمر، ولن نكون يوما فى عداوة مع أحد حتى وسائل الإعلام التى تنتقدنا ولن ننزلق إلى الطرق التى يتبعها البعض للبيع بل سنسعى جاهدين للارتقاء بخدمات العميل فى مصر".