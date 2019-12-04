استدعاء 13,691 هوندا اكورد لاحتمالية تسرب زيت القير

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 13,691 هوندا أكورد، موديلات 2018 – 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء نتيجة لاحتمالية حدوث تسرب لزيت ناقل الحركة أثناء القيادة بالظروف الصعبة (العواصف الرملية)، قد يؤدي إلى تعطل نظام التحكم الهيدروليكي وتوقف السيارة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تواصل مالكي هذه السيارة مع شركة عبدالله هاشم المحدودة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.