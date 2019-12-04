“بالفيديو والصور” تعرف على نظام “CATSO” الثابت والمتحرك لرصد المخالفات المرورية

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لمحافظة جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو وصور توّضح اطلاع الأمير “مشعل بن ماجد” محافظ جدة على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية “CATSO”، داخل إحدى السيارات المدنية المجهّزة. وأوضحت مقاطع الفيديو والصور السيارة المجهزة بالنظام الذي يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية⁩ على الطرق وتقليل الحوادث، والذي يعمل على رصد مخالفات السرعة على اتجاهيّ الطريق “الرئيسي والداخلي” باستخدام أشعة AR، بالإضافة إلى رصده لجميع السيارات بما في ذلك الشاحنات من سرعة 30 إلى 260 كم/الساعة.

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