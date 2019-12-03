“بالفيديو” شاب سعودي يبتكر سيارة تسير على الجبال والطرق الوعرة بسهولة

الخليج ٣٦٥ نت – شارك شاب سعودي في معرض الرياض للسيارات بسيارة “ناصر” كما يسميها تكريماً لوالده، قام هو بابتكار هذه السيارة التي يمكنها السير على قمم الجبال وفي المناطق الوعرة بكل سهولة وانسيابية.

وأوضح الشاب في مقابلة مع قناة “Mbc”، أنه شغوف بالسيارات والبر والهندسة ودرس الميكانيكا والرياضيات في أمريكا وكان يقوم برسم تصاميم ويراجعها مع أساتذته، وبدأ عمله مع حداد بسيط تمكن معه من تصنيع أول سيارة ثم عمل على تطوير نفسه لتصنيع سيارة من أفضل السيارات في العالم، خلال 3 سنوات قضاها بين الدراسة والتصميم.

يُذكر أن هذه السيارة تعمل بنظام هيدروليكي وهندسي يسمح لها بتسلق الجبال بسهولة، وبها نظام للتوازن يحدّ من انقلابها في وسط الجبال، كما يمكنها السير على القمم الجبلية بسرعة تصل إلى 120 كيلو متراً.