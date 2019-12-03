طرح صندوق كمبيوتر بتصميم مشابه لتيسلا سايبرتراك

الخليج ٣٦٥ نت – تيسلا سايبرتراك هي واحدة من أكثر موديلات البيك اب إثارة للجدل في الأعوام الأخيرة، وتستمر النقاشات حول البيك اب على صفحات الإنترنت، مع تصويرها بشكل افتراضي في عدة هيئات جسدية، مع إضافات جامحة أخرى لمحرك هيلكات وجسد عريض.

والآن قامت شركة هولندية باسم MyElectronics بتصميم صندوق كمبيوتر مشابه لسايبرتراك، خاصة شكل السقف الحاد غير التقليدي والجسد الفولاذي المصقول والعواميد الواسعة في الأمام والخلف المشابهة لشرائط LED الضوئية بعرض سايبرتراك بالكامل.

ويزن الصندوق كيلوجرام واحد فقط، ويفخر البائع بأنه يتمتع بـ “قوة وعرة”، وهي إشارة أخرى للجسد الصلب جداً لسايبرتراك.

بينما سيتأخر إنتاج سايبرتراك لنهاية 2021، سيُعرض صندوق الحاسوب للبيع هذا الشهر بـ 134 دولار (501 ريال) مع توصيله مجاناً لأي مكان بالعالم.