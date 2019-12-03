“بالفيديو” رولزرويس فانتوم 2020 في مقارنة أمام فانتوم 2004

الخليج ٣٦٥ نت – رولزرويس فانتوم 2020 هي واحدة من أغلى السيارات الجديدة في العالم بسعر يبدأ من 452,750 دولار (1.7 مليون ريال)، وفي المقابل نقارنها بفانتوم موديل 2004، والتي تكلف حوالي 70,000 – 80,000 دولار في الأسواق المستعملة (262,000 إلى 300,000 ريال).
ما يدفع المرء للسؤال، أيهما الاستثمار الأفضل؟ .. إذا نظرتم إلى الاثنين من ناحية التصميم فلن تجدوا اختلافات صارخة كالتي سترونها بين بي ام دبليو الفئة السابعة 2004 وموديل 2020 على سبيل المثال.
موديل 2004 المصور هنا يعتمد على جنوط خاص 24 إنش يعطيها حضوراً قوياً، وفي الفيديو المرفق نرى مقارنات بين الاثنين، خاصة في الداخلية.. موديل 2020 بالطبع أكثر تطوراً من الناحية التقنية، بينما تتمتع داخلية موديل 2004 بلمسة أكثر كلاسيكية، خاصة في المقدمة مع المقود النحيف، ولا ننسى الأبواب الانتحارية بالطبع التي تزيد من كلاسيكية السيارة.
الخلاصة أن فانتوم 2004 تظل استثماراً ممتازاً خاصة للراغبين في اقتناء رولزرويس بدون دفع ملايين الريالات.
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