- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – مع ظهور اودي A3 سيدان الجديدة الأسبوع الماضي في صور تجسسية، قام المصممون الروسيون لدى موقع Kolesa برسم صور توقعية دقيقة قدر الإمكان للسيدان الفاخرة القادمة.
الانطباع الأولي هو أنها A4 فيس ليفت مصغرة، ولا غرابة في ذلك إذا أخذنا في الاعتبار توجهات اودي الحالية في التصميم وعزوف الشركات الألمانية الفاخرة عن المخاطرة.
اودي A3 ستواجه منافسة شرسة من مرسيدس A-Class سيدان وبي ام دبليو الفئة الثانية.. وبالعودة لـ A3، فمن المتوقع إجراء اودي لتغييرات واسعة في الداخلية مع وضع لوحة لمسية بدل لوحة نظام المعلومات الترفيهية الحالي الأشبه بالتابلت.
الداخلية ستكون أرحب وأوسع من السابق بفضل تحديث منصة MQB، مع توقعات بتقديم نسخ هجينة مخففة وأخرى هجينة بالقابس فور انطلاق السيارة في 2020 كموديل 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر اودي A3 سيدان 2021 تظهر في شكلها المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.