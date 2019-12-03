اودي A3 سيدان 2021 تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – مع ظهور اودي A3 سيدان الجديدة الأسبوع الماضي في صور تجسسية، قام المصممون الروسيون لدى موقع Kolesa برسم صور توقعية دقيقة قدر الإمكان للسيدان الفاخرة القادمة.

الانطباع الأولي هو أنها A4 فيس ليفت مصغرة، ولا غرابة في ذلك إذا أخذنا في الاعتبار توجهات اودي الحالية في التصميم وعزوف الشركات الألمانية الفاخرة عن المخاطرة.

اودي A3 ستواجه منافسة شرسة من مرسيدس A-Class سيدان وبي ام دبليو الفئة الثانية.. وبالعودة لـ A3، فمن المتوقع إجراء اودي لتغييرات واسعة في الداخلية مع وضع لوحة لمسية بدل لوحة نظام المعلومات الترفيهية الحالي الأشبه بالتابلت.

الداخلية ستكون أرحب وأوسع من السابق بفضل تحديث منصة MQB، مع توقعات بتقديم نسخ هجينة مخففة وأخرى هجينة بالقابس فور انطلاق السيارة في 2020 كموديل 2021.