“بالصور” أهم المميزات العملية في كيا اوبتيما 2020 للأسرة

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم كيا اوبتيما أحد أفضل الخيارات بفئة سيارات السيدان متوسطة الحجم المتاحة حالياً بالسوق السعودي عبر وكيلها كيا الجبر، ما يؤكده حصولها على جائزة أفضل سيارة سيدان في المملكة سابقاً، حيث يضيف موديل 2020 العديد من المميزات التي تجعلها مناسبة للأسرة للغاية، فدعونا نتعرف عليها.

1) تصميم انسيابي

تقدم اوبتيما تصميم رياضي أكثر، مع لمسات خارجية فريدة تتضمن الجناح والمشتت الخلفي باللون الأسود مع المرايا الجانبية القابلة للطي كهربائياً، إضافة إلى عجلات 18 إنش، وذلك بجانب مظهرها الجذاب الغير حاد بشكل مفرط، ما يجعلها مناسبة لكافة الأفراد العائلة، سواء من يبحث عن الرياضية أو عن العملية والرحابة.

2) التقنيات الحديثة

كما تدعم اوبتيما 2020 تقنية الفتح الأوتوماتيكي لباب حقيبة الأمتعة فور التوقف أمامه أثناء حمل المفتاح بشكل يجعل شراء البقالة والأغراض مع كافة أفراد العائلة أمر أسهل للغاية.

3) الأمان الكامل

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تقدم كيا اوبتيما حزمة تقنيات Kia Drive Wise للأمان وأنظمة القيادة المساعدة المختلفة التي تضم كاميرا رؤية محيطية تجعل السائق يشعر بقدر أكبر من الثقة أثناء القيادة مع عائلته.

4) المحركات القوية

تسمح كيا اوبتيما للعائلات التحرك بحرية مع خيارات محركاتها المتميزة التي تبدأ مع محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 157 حصان و196 نيوتن.متر من عزم الدوران، بجانب محرك 4 سلندر تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 178 حصان و228 نيوتن.متر للعزم مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات لكلاهما.

5) الأسعار المعقولة

ونظراً لكون كيا اوبتيما تستهدف العائلات، فهي تأتي أيضاً مع أسعار مناسبة تبدأ عند 69,000 ريال للفئة الأولى وصولاً إلى 110,000 ريال للعائلات الراغبة بالحصول على مقصورة فاخرة مكسوة بالجلود مع جنوط 18 إنش مميزة.