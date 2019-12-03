تفاصيل وموعد افتتاح أبواب معرض السيارات السعودي الدولي 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أسبوع واحد يفصلنا عن حدث السيارات الأكبر في السعودية سنوياً، معرض السيارات السعودي الدولي SMIS 2019 الذي يفتتح دورته الجديدة الواحدة والأربعون في 10 ديسمبر إلى 14 ديسمبر من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً، وبالطبع سيكون فريق الخليج ٣٦٥ نت متواجداً في جدة لتغطية الفعاليات على مدار الساعة.

معرض السيارات السعودي الدولي الذي يقام كل عام منذ 1978 وحتى يومنا هذا بتنظيم من شركة الحارثي للمعارض، سيكون مختلفاً في 2019 حيث سيحتوي على مفاجآت جديدة وعشرات السيارات الجديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة على منصات الفعاليات، بالإضافة إلى تجارب القيادة وفعاليات متنوعة خارج الصالات الرئيسية، ومتعة أكثر للجميع، إضافة إلى أن الدخول مجاني للجميع.

يذكر بأن معرض السيارات السعودي الدولي 2019 هو الأضخم من نوعه في مجال صناعة السيارات بالسعودية، حيث تشارك فيه العديد من الشركات العالمية من أمريكا وكوريا الجنوبية والصين واليابان، ويحتوي على أقسام للسيارات المعدلة وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والعربات التجارية والسيارات الثقيلة والشاحنات.

أبرز المشاركين في معرض السيارات السعودي الدولي:

– تويوتا

– هيونداي

– شانجان

– شفروليه

– جي ايه سي

– جي ام سي

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– فورد

– كيا

– شيري

– جريت وول

– هافال

– ام جي

– فاو

– سوزوكي

موقع معرض السيارات السعودي الدولي 2019 على خرائط قوقل: اضغط هنا