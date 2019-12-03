جاكوار F-Type موديل 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

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الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت جاكوار الستار عن F-Type فيس ليفت الجديدة بمقدمة أكثر جراءة بفضل شبكة التهوية الكبيرة على شكل خلية نحل، مع مصابيح أمامية أنحف من السابق وفتحات هواء رياضية.
باقي تصميم الجسد استمر كما هو تقريبا، بخلاف غطاء محرك جديد وتصميم جديد للجنوط مع مصابيح خلفية جديدة، وبالانتقال للداخلية نرى لوحة عدادات رقمية جديدة 12.3 إنش ونظام معلومات ترفيهية لمسي بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، مع إمكانية تحديث برمجيات السيارة عن بعد عوضاً عن الذهاب للوكيل.
وتعتمد F-Type الجديدة على عدد من المحركات، مثل محرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر، بقوة 296 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 5.4 ثانية وسرعة قصوى 250 كم\س، أما النسخة الأعلى في المجال، F-Type R فتعمد على محرك V8 بقوة 567 حصان وعزم دوران 700 نيوتن.متر وتسارع إلى 96 كم\س في 3.5 ثانية بسرعة قصوى 299 كم\س.
ومن أهم مواصفات السيارة الأخرى هي جنوط 20 إنش أوسع من السابق، وخاصية التشغيل الهادئ لمحركات V8، وكما هو واضح من الاسم، يسمح النظام بتشغيل السيارة بدون إيقاظ الحي بأكمله.
جاكوار فتحت باب الطلب على السيارة بالفعل بسعر يبدأ من 54,060 جنيه استرليني (262,000 ريال) في بريطانيا.
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