كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تشوقنا لسياتها الجديدة "GLA" قبل إطلاقها (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة مرسيدس الألمانية صورة تشويقية لسيارتها الجديدة "GLA"ـ لتشوق عشاق علامتها إلى شكل السيارة من الداخل، وذلك قبل أيام قليلة عن موعد إطلاق سيارة مرسيدس GLA.

وتكشف الصورة عن جزء من السيارة من الداخل وتصور منظور السائق وتعطي لمحة عن الكونسول الأمامي ومقود السيارة المشابهة لتلك الموجودة في مرسيدس GLB، وتوضح الصورة ذكاء السيارة وتفاعلها مع السائق والمحيط.

ويذكر أن سيارة مرسيدس GLA ستكون أصغر سيارات الشركة الـ SUV، وستكون مدنية أكثر من شقيقتها GLB كما ستصل بفئات AMG عالية الأداء.