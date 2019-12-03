تعرف على مواصفات كورفيت 2020 نسخة الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – شهدنا في الخليج ٣٦٥ نت تدشين نسخة الشرق الأوسط من شيفروليه كورفيت C8 أثناء تواجدنا في معرض دبي للسيارات 2019، وللأسف لا يوجد معلومات عن السعر لكن سيبدأ سعرها في أمريكا الشمالية من 60,000 دولار أمريكي (225,000 ريال سعودي)، وسيتم بيعها في الخليج والشرق الأوسط تقريباً في شهر أبريل 2020 أو منتصف العام المقبل.

ستستمد نسخة الشرق الأوسط قوتها من محرك بثمانية أسطوانات يرمز له بالرمز LT2 سعة 6.2 لتر يولد قوة 495 حصان وعزم دوران قدره 637 نيوتن.متر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع الدبل كلتش بثمان سرعات.

يذكر أن السيارة تتوفر بحزمتين، أولهما ستينغراي القياسية التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوان ومن 0 إلى 198 كم/س خلال زمن قدره 11.2 ثانية فقط.

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أما بالنسبة لحزمة Z51 الرياضية، فتتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية والتسارع من 0 إلى 195 كم/س خلال زمن قدره 11.2 ثانية فقط.

تابعونا وسنوافيكم بأسعارها في أسواق الخليج والشرق الأوسط فور توفرها.