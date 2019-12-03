“بالصور” رولزرويس ريد فانتوم فريدة من نوعها تحصل على كريستالات في طلائها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن أعلن عنها في مايو الماضي، ها هي رولز رويس تكشف عن ريد فانتوم الفريدة من نوعها، التي صممتها الشركة احتفالاً بمرور 115 عام عليها، وسيتم توجيه عائدات بيعها لأجل قضية نبيلة، حيث ستذهب إلى مؤسسة RED لمحاربة مرض الإيدز، وعلى الرغم من أن كل سيارات رولز رويس فريدة من نوعها، إلا أن فانتوم هذه تأخذنا إلى مستوى جديد تماماً، حيث ستحصل على جزيئات كريستالية صغيرة للغاية في طلائها الأحمر المخصص، وتمتلك أكثر من خمس طبقات من الطلاء، وتم تلميع كل طبقة يدوياً لأكثر من خمس ساعات لضمان الجودة.

بالدخول إلى المقصورة، نرى لمسات من قشرة الخشن المختارة بخبرة وبشكل يدوي، وتتميز بستة طبقات من الطلاء لضمان أفضل مظهر ممكن، وفي الداخل لا يوجد أي شيء يهدف إلى تقليل التكاليف، لذلك فنحن لسنا متفاجئين بأن فانتوم الفريدة من نوعها تحصل على تسعة أنواع مختلفة من الجلود بالألوان البيضاء مع لمسات حمراء بنفس لون الطلاء الخارجي المميز.

تمتلك فانتوم سقف مضئ فخم على بإضاءة حمراء مع ألياف ضوئية بعدد ضخم يصل إلى 1600 على طول السقف الطويل للسيارة، وستعرض رولز رويس سيارة ريد فانتوم في 4 ديسمبر في متحف One Thousand في ميامي وسيبدأ المزاد عبر الإنترنت فقط من تنظيم RM Sotheby على أن ينتهي في 13 ديسمبر.