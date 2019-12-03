“بالفيديو” مالك بوجاتي فيرون يكشف عن تكاليف صيانتها الهائلة

الخليج ٣٦٥ نت – رجل الأعمال ماني خوشبين يمتلك سيارتي فيرون من ضمن 450 سيارة صنعتها بوجاتي على مدار 10 أعوام من عمر الموديل، وقد قام في فيديو أخير بالتحدث عن تجربة امتلاك هاتين السيارتين ومصاريف صيانتهم الهائلة.
ماني قال أن فيرون تنصح بتغيير كل سوائل السيارة كل عام وهذا يكلفه 25,000 دولار (93,000 ريال) وحده، والسبب هو التعقيد الهائل للعملية مقارنة بالسيارات الخارقة الأخرى وتعدد الخطوات.
وتنصح بوجاتي عملاءها بتغيير الإطارات مرة كل عامين، وهذا وحده يكلف 38,000 دولار (142,000 ريال)، أما العجلات نفسها فلابد من تغييرها كل 16,000 كيلومتر بتكلفة 50,000 دولار (187,000 ريال)، وضاعفوا كل هذا باثنين لامتلاكه سيارتين فيرون.
ونذكر القراء أن كل هذه الأسعار قد تختلف في الأسواق الخليجية.. ونكمل في قائمة القطع الباهظة الثمن في فيرون، مثل مبرد الهواء بـ 9,000 دولار (34,000 ريال)، وخزان الوقود وحده يكلف 22,000 دولار لتغييره (83,000 ريال).
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