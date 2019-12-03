تعرف على أبرز الاختلافات بين سيارات SUV و CUV

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من استحواذ سيارات SUV وCUV على مبيعات السيارات في الأسواق العالمية، إلا أنه يصعب على الكثير التفرقة فيما بينهم، وذلك نظراً لتشاركهم في كثير من الخصائص، بالإضافة إلى استخدام شركات السيارات لكلا المصطلحين بشكل تبادلي، لكن هناك عدد من الاختلافات فيما بينهم، وإليكم الشرح التفصيلي لذلك فيما يلي.



يعد الفارق الرئيسي بين سيارات الدفع الرباعي SUV والكروس أوفر CUV هو طريقة تصنيع كلاهما، حيث تعتمد سيارات SUV على شاسية الشاحنات صغيرة الحجم (البيك اب)، وهو ما يسمح بالحصول على مساحة مقصورة أكبر مع متانة أعلى تناسب الطرق الوعرة وسحب وحمل الأغراض الثقيلة، لكن هذا الشاسية يتسبب في زيادة ثقل السيارة، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود.



أما سيارات الكروس أوفر CUV فإنها تعتمد على شاسية مخصص لها ليس بقوة شاسية الدفع الرباعي، كما تأتي دائماً بهيكل مدمج، ما يعني أن الهيكل والإطار يصنعان كوحدة واحدة، لذا تقدم قدرات تحكم أفضل من الـSUV، كما تستطيع أيضاً سحب أوزان متوسطة الثقل، بالإضافة إلى أنها أخف وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.



وتأتي صعوبة التفرقة فيما بينهم لمشاركتهم في كثير من الخصائص، ومنها أن كلاهما أوسع من سيارات السيدان والرياضية، إضافة إلى امتلاكهم سعة أمتعة متقاربة، كما يتمتع كلاهما بارتفاع ملحوظ عن الأرض مما يمكنهم من الحصول على مستوى رؤية أفضل للطريق، كذلك تمتلك عدد كبير من سيارات الكروس أوفر القدرة على السيرة بالطرق الوعرة نظراً لقدوم كلاهما بخيار دفع كلي للعجلات.