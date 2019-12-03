6 سيارات اختبارية حاولت قديماً توقع سيارات المستقبل

الخليج ٣٦٥ نت – اعتادت الشركات العالمية للسيارات على تقديم نماذج سيارات ذات تصميم غريب تحاول به محاكاة سيارات المستقبل، مثل ما نجده في أفلام الخيال العلمي من سيارات غريبة تفترض أن نجدها في المستقبل.

لكن مع التقدم التقني المذهل في عصرنا الحالي أصبحت العديد من هذه النماذج تبدو كأنها من الماضي السحيق، فدعونا نستعرض أبرز هذه النماذج الاختبارية.

فورد بروديجي



قدمت فورد النموذج الاختباري “بروديجي” في عام 2000 بهدف تحقيق ديناميكية تتميز بالكفاءة العالية مع محرك هايبرد ديزل يوفر مستوى كفاءة استهلاك عالية، وتمتعت السيارة حينها بتصميم غريب جداً.

دودج Super8 هيمي



أرادت دودج من إطلاق النموذج Super8 هيمي الدمج ما بين طريقة تصميم السيارات الكلاسيكية مع شبك أمامي ضخم مهيب، وعلى الرغم من غرابة التصميم حينها إلا أننا نجد الكثير من طرازات السيارات حالياً تعتمد على الشبك الأمامي الضخم في تصميمها.

بونتياك بيرانها

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قدمت بونتياك النموذج الاختباري بيرانها في بداية الألفينات، وكانت تهدف إلى تقديم سيارة رياضية عالية الأداء ذو تصميم مستقبلي مخصص للباحثين عن المغامرات، وذلك عبر إضافة عدد من المميزات الفريدة مثل أعمدة السقف المنبثقة والمقاعد القابلة للطي.

بي ام دبليو X كوبيه



قامت بي ام دبليو منذ أعوام عديدة بتقديم نموذج سيارة كوبيه طراز X يعتمد على شاصيه طراز X5، وكان الدمج بين الطرازات يبدو غريباً جداً حينها.

مرسيدس فيجن SLA



اتبعت مرسيدس أيضاً نهج تقديم النماذج الاختبارية المستقبلية وكان ذلك في مطلع عام 2000، حيث قدمت نموذج فيجن SLA، وكانت السيارة تبدو غريبة بسبب أبعادها الأصغر والتي كانت تهدف نحو مزيد من العملية.

شيفروليه بيل آير



قامت شيفروليه بدورها بالكشف عن نموذج اختباري مستوحى من طراز بيل آير الذي كانت تقدمه في الخمسينات، وكانت تهدف من التصميم الجديد منح السيارة شكل مستقبلي، واعتمدت شيفروليه على إطار SUV تريل بليزر، مما جعلها تبدو عضلية وسميكة كما نرى، إلا أن خطوط التصميم كانت قليلة.