نيسان صنعت روبوتات متطورة لصنع قطع غيار السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – مع التقدم التقني والتكنولوجي الهائل في صناعة السيارات، أصبحت صناعة السيارات تعتمد بصورة كبيرة على الآلات الذكية، واليوم كشفت نيسان عن تقنية متطورة تعتمد على روبوتات قادرة على صنع قطع غيار السيارات باستخدام صفائح الفولاذ.

تعد التقنية المبتكرة الجديدة من نيسان والمعروفة باسم “التشكيل ثنائي الجوانب بدون سكك”، إنجاز تكنولوجي ضخم، حيث أنه سوف يساعد على توفير قطع غيار متعددة للطرازات التي أوقف إنتاجها للعملاء.

وتعتمد التقنية الجديدة في عملها على روبوتين متزامنة الحركة من الجانبين المتقابلين لصفيحة الفولاذ باستخدام أدوات مغلّفة بالألماس من أجل منح الفولاذ شكله النهائي تدريجيا.

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وتسعى نيسان إلى تطوير هذه التقنية من أجل خفض تكاليف العمل مما يساعد في استخدام عمل الروبوتات بصورة تجارياً، مما يتيح إنتاج وبيع مجموعة واسعة من خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار بكميات صغيرة للسيارات التي توقفت نيسان عن إنتاجها.

ولقد حقق مركز الأبحاث والتطوير المعني بهندسة الإنتاج في نيسان وتطوير قسم أبحاث نيسان لتكنولوجيا المواد، ثلاثة إنجازات هي كما يلي:

1- تطوير برامج متقدمة قادرة على التحكم في الروبوتات بدقة بعديّة عالية، ما يتيح صنع أشكال محدّبة ومجوّفة مفصّلة.

2- إضافة طبقة ألماسية عاكسة إلى الأدوات، وهو ما يحدّ من الاحتكاك ويلغي الحاجة إلى التزليق، وهو ما يساعد على اتّساق جودة السطح والعمليات منخفضة الكلفة والصديقة للبيئة.

3- إيجاد منطق رائد ومثالي يتقيد به أي روبو من نيسان بالارتكاز على الخبرة الواسعة وتقنيات محاكاة التشكيل بالضغط التي تستخدمها عادةً فرق هندسة الإنتاج في نيسان.