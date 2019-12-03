استدعاء 41,629 سيارة تويوتا في الممكلة لخطأ لغوي

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 41,629 سيارة تويوتا إنوفا وفورتشنر موديلات “2017 – 2020″، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa. وجاء هذا الاستدعاء نتيجة وجود خطأ في لغة الملصق التحذيري في مروحة تبريد المحرك، كما دعت الوزارة مالكي هاتين السيارتين إلى ضرورة التواصل مع شركة عبداللطيف جميل؛ لتغيير ملصق مروحة تبريد المحرك مجاناً.

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